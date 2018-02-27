В Казани из магазина эвакуировали свыше 100 человек из-за сотового телефона

В Казани на улице Ибрагимова накануне днем эвакуировали магазин "Декатлон" из-за подозрительного сотового телефона, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, в 16:40 в магазине был найден подозрительный телефон, было принято решение об эвакуации 125 человек.

- Приехавшие сотрудники правоохранительных органов проверили телефон при помощи служебной собаки, никакой опасности обнаружено не было, - сообщили Prokazan.ru.