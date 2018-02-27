В Казани задержали экс-начальника МВД по борьбе с оргпреступностью

Его подозревают во взяточничестве

В Казани задержали экс-начальника отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по РТ 36-ktnytuj Ильнара Залялова, сообщили ProKazan.ru в Следственном комитете.

Предварительно, в 2014 году Залялов за покровительство получил от двух лиц деньги и стройматериалы на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Возбуждено дело по статье "получение взятки".

По информации пресс-службы МВД по РТ, Ильнар Залялов еще в июле 2018 года вышел на пенсию по выслуге лет и на данный момент сотрудником внутренних дел не является.

Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет.