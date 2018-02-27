«Какая красота вокруг». Как преобразилось Юдино после масштабной реконструкции

Корреспондент ProKazan.ru приехал в Юдино, чтобы посмотреть, как изменился один из самых отдаленных микрорайонов Казани в преддверии 100-летия

29 августа казанскому микрорайону Юдино исполняется 100 лет. До 1918 года эта территория входила в состав поселка Красная Горка, но по указу Ленина была переименована в поселок Юдино, который стал первым в России населенным пунктом, названным в честь героя гражданской войны — Яна Юдина.

В 1918 году на территории Красной Горки шли ожесточённые бои. На стороне красных сражались латышские стрелки под командованием унтер-офицера Яна Юдина. Красные отступили от Казани под напором белочехов. 12 августа в районе станции Красная Горка Юдин был убит осколком снаряда.

С тех событий прошло 100 лет. Несмотря на репутацию криминального и депрессивного района, сами жители положительно отзываются о поселке.

- А я вот тоже считал Юдино страшной дырой, пока обстоятельства не сложились так, что мы туда переехали. Классный район! Сейчас я 10 раз подумаю, если придется выбирать между жильем в Юдино или где-нибудь на Павлюхина. На лыжах каждые выходные ходим - дорогу перешел, лыжи одел - и в лес! Летом на велике почти каждый день! И выезд за город - раз и ты уже на трассе, никаких толканий по городу. И до работы утром, на другом конце города, 40 минут, нормально. Словом, для тех, кому нравится природа, Юдино - отличное место, - написал в комментариях к материалу о реконструкции Юдино один из наших читателей.

Всё, как в детстве

Первое, что бросается в глаза в Юдино – это масштабные ремонтные и строительные работы. Почти каждое здание, выходящее фасадом на одну из главных улиц поселка, покрыто строительными лесами. Некоторые дома уже полностью отреставрированы, другие должны закончить к 29 августа.

Такое ощущение, что здания построены только что и на дворе не 2018 год, а 70-е года прошлого века.

Аккуратно, красиво, лаконично.

Многие здания украшены праздничными баннерами.

Каждая деталь должна быть безупречной.

Даже деревья.

Людям, ностальгирующим по советскому детству, рекомендуем приехать в Юдино и прогуляться по главным улицам микрорайона. Здесь почти нет высоких современных зданий, только милые, отреставрированные «хрущевки». Нет «Пятерочек», «Магнитов», а вместо них старые добрые «Ашамлыклар». Много деревьев, зелени и парковочных мест. Всё, как в детстве.

«Раньше такого внимания к нам не было»

За лето в Юдино капитально отремонтировали 23 дороги, 17 придомовых территорий, положили тротуар с освещением от поселка к стадиону «Локомотив».

Асфальт хороший не только на основных дорогах, но и во дворах.

Это ДК Железнодорожников. Именно здесь пройдут основные торжества в честь 100-летия поселка. Помимо местных артистов, на юбилее Юдино выступят Элвин Грей и Стас Костюшкин.

Местные жители в восторге от перемен в родном поселке. Бабушка, которую мы встретили у ДК Железнодорожников, рассказала, что Юдино в этом году сильно преобразилось.

- Все дороги починили, дома отремонтировали. Раньше такого внимания к нам не было. Сейчас посмотрите, какая красота вокруг.

Мы обратили внимание на большое количество детей, катающихся на велосипеде по улицам. Получается, жители поселка чувствуют себя в безопасности, раз отпускают своих детей одних колесить по Юдино. В Казани дети, как правило, не вылезают за пределы своих дворовых площадок.

Даже парки не нужны, когда вокруг хвойные леса и большое чистое озеро.

Харе Кришна

Не все знают, что в Юдино находится ашрам казанских вайшнавов.

Гаудия-вайшнавизм — религиозная традиция внутри индуизма, представляющая собой направление или ветвь вайшнавизма. Последователей гаудия-вайшнавизма называют вайшнавами или кришнаитами.

Наш корреспондент два года назад провел в этом ашраме сутки и написал подробный материал о жизни послушников-вайшнавов. Как выяснилось, это очень добрые, веселые и интересные люди.

Скульптура Бхактиведанты Свами Прабхупады - человека, распространившего учение Кришны по всему земному шару.

Прогулка по микрорайону Юдино принесла огромное удовольствие. Это необычный и очень уютный уголок Казани, который должен постепенно переманить людей, уставших от городского шума, грязи и пробок.