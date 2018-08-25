В Казани задержали парня, сломавшего ребра преподавателю КФУ

В Казани полицейские задержали 27-летнего парня, подозреваемого в избиении 55-летнего преподавателя физкультуры КФУ, об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

Инцидент произошел 16 августа в Казани на улице Правобулачной, преподаватель возвращался с железнодорожного вокзала домой. Проходя по узкому тротуару, он слегка задел идущую навстречу девушку. Молодому человеку девушки это не понравилось, и он несколько раз ударил мужчину в спину, тот упал и сломал ребра. Пострадавшего госпитализировали.

В результате было возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

- Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, - сообщили ProKazan.ru.

Ведется расследование.