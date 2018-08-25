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В России начали платить информаторам МВД‍

В России начали платить информаторам МВД‍
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В России начал действовать приказ Министерства внутренних дел, который позволяет гражданам страны получать выплаты за помощь при раскрытии преступлений. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно новому приказу, для того, чтобы официально оформить обращение МВД к населению, ведомственный орган должен получить одобрение у департамента по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД).

Если в ФЭД посчитают, что помощь необходима, то МВД будет публиковать на своем сайте информацию о преступлении и сумму вознаграждения. При этом минимальное вознаграждение в размере до 500 тыс. руб. можно утвердить на региональном уровне, а суммы до 3 млн руб. — первым замглавы МВД. Если же вознаграждение предполагает большую сумму, то его должен утвердить министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

После этого ФЭД перечислит необходимую сумму в территориальный орган МВД. Информатор должен узнать о получении награды в течение двух недель. Если же гражданину отказано в выплате, МВД обязано сообщить ему об этом в течение семи дней после принятия решения.

N. Vildanov, 27.08.2018, 12:40
Тэги: Деньги
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Комментарии

Слушатель27 августа 2018, 12:59
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