В Татарстане грузовой поезд столкнулся с грузовиком: вагоны сошли с рейсов

Водитель автомобиля успел выпрыгнуть из кабины

Сегодня, в Альметьевском районе Татарстана грузовой поезд столкнулся с грузовым автомобилем «КрАЗ». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Авария произошла на железнодорожном переезде «Шугуровский» между станциями «Миннибаево» и «Калейкино». На переехде у грузовика«КрАЗ» отказали тормоза. Увидев поезд, водитель выпрыгнул из кабины.

В результате столкновения с рельсов сошли три грузовых вагона. Всего в грузовом составе было 27 вагонов, все были пустые. Пострадавших нет. Розлива топлива нет. Происшествие не повлияло на движение поездов - железная дорога является ответвлением от Куйбышевской железной дороги.