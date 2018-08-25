Глазами летчика: пилот Red Bull Air Race опубликовал видео полета над акваторией Казанки

Пилот Red Bull Air Race Мартин Шонка опубликовал видео прохождения трассы над акваторией Казанки. Ролик он опубликовал в Инстаграм.
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Напомним, что сегодня над акваторией Казанки продолжаются авиагонки Red Bull Air Race. Сегодня пройдет «Раунд 8», «Раунд 14» и «Финал четырех». Начало соревнований в 13.00.
Справка
Мартин Шонка – мастер высшего пилотажа и летчик-истребитель в ВВС Чехии. Отличные результаты он показывает и в чемпионате мира Red Bull Air Race, и на главных мировых соревнованиях по аэробатике. В чешских ВВС Шонка летал на сверхзвуковом реактивном истребителе JAS-39 Gripen в составе 211-й тактической эскадрильи, а с товарищами по пилотажной группе они выступали на учебно-боевых самолетах L-159 ALCA.