Глазами летчика: пилот Red Bull Air Race опубликовал видео полета над акваторией Казанки

Кадры из кабины пилота опубликованы в его Инстаграм

Пилот Red Bull Air Race Мартин Шонка опубликовал видео прохождения трассы над акваторией Казанки. Ролик он опубликовал в Инстаграм.

Напомним, что сегодня над акваторией Казанки продолжаются авиагонки Red Bull Air Race. Сегодня пройдет «Раунд 8», «Раунд 14» и «Финал четырех». Начало соревнований в 13.00.



Фото: Татар-Информ

Справка

Мартин Шонка – мастер высшего пилотажа и летчик-истребитель в ВВС Чехии. Отличные результаты он показывает и в чемпионате мира Red Bull Air Race, и на главных мировых соревнованиях по аэробатике. В чешских ВВС Шонка летал на сверхзвуковом реактивном истребителе JAS-39 Gripen в составе 211-й тактической эскадрильи, а с товарищами по пилотажной группе они выступали на учебно-боевых самолетах L-159 ALCA.