В казанском Юдино на праздновании столетия выступят Элвин Грей и Стас Костюшкин

Также в поселке начнется строительство Ледового дворца

В казанском Юдино на празднике в честь столетия поселка 29 августа выступят популярные музыканты Элвин Грей и Стас Костюшкин, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

Перед празднованием в поселке были отремонтированы дороги, дома, благоустроены общественные пространства, также там будет построен ледовый дворец. Закладка камня в основание будущего сооружения состоится 29 августа.

- Наша мечта — убрать неравенство районов, - заметил на совещании мэр Казани Ильсур Метшин.