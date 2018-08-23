В Казани задержали подростков, подкладывающих камни на рельсы

В Казани сотрудники транспортной полиции задержали шестерых подростков, которые подкладывали камни на железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе ведомства.

От сотрудника охраны поступило сообщение о подростках, которые в районе перегона "Модельная - Березовая Роща" гуляют по путям, подкладывая на них всякие предметы.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлены шестеро учеников средней школы Казани в возрасте от 13 до 15 лет, - отметили в Управлении.

Подростки и их родители были приглашены в полицию, там с ними провели беседу и на них составили протокол по статье "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".