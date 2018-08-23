Экс-игрок «Рубина» Гекдениз Карадениз решил продать уникальный суперкар за 7 млн рублей

Бавший игрок казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз решил продать свой уникальный суперкар Ford Mustang Shelby GT500, его стоимость он оценил в 7 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании "ТрансТехСервис".

Публикация от ТрансТехСервис | ТТС (@tts_auto) 15 Авг 2018 в 9:01 PDT

Всего в России два таких автомобиля. Ford Mustang Shelby GT500 является одной из самых мощных авто в Казани, при этом пробег за пять лет составляет всего 1208 км.

Напомним, Гекдениз Карадениз играл в "Рубине" с 2008 года. За казанцев он провел 299 матчей, был капитаном. Он закончил играть за казанский клуб в минувшем сезоне.