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Экс-игрок «Рубина» Гекдениз Карадениз решил продать уникальный суперкар за 7 млн рублей

Экс-игрок "Рубина" Гекдениз Карадениз решил продать уникальный суперкар за 7 млн рублей
16+
Фото: официальный сайт "Рубина"

Бавший игрок казанского "Рубина" Гекдениз Карадениз решил продать свой уникальный суперкар Ford Mustang Shelby GT500, его стоимость он оценил в 7 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании "ТрансТехСервис".

Всего в России два таких автомобиля. Ford Mustang Shelby GT500 является одной из самых мощных авто в Казани, при этом пробег за пять лет составляет всего 1208 км.

Напомним, Гекдениз Карадениз играл в "Рубине" с 2008 года. За казанцев он провел 299 матчей, был капитаном. Он закончил играть за казанский клуб в минувшем сезоне.

N. Vildanov, 24.08.2018, 10:53
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин24 августа 2018, 11:06
Бавший игрок писать научиться бы вам Вильданов:-D
0
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Горожанин24 августа 2018, 11:13
нас рать
0
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Вильданов24 августа 2018, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Бавший игрок писать научиться бы вам Вильданов:-D
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Нах пашол чё хочу то и пешу
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4
Согласны с автором?
Горожанин24 августа 2018, 11:34
А у меня сосед экс -токарь завода КМПО, свой логан рено за 350 тысч рублей продаёт. И что?
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