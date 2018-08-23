Правила жизни самой яркой Instagram-блогерши Казани Натали Гюбнер (Gubernatar)

Новая рубрика: известные жители Казани через длинный монолог рассказывают о своей личной и профессиональной жизни

В журнале Esquire есть рубрика "Правила жизни", в которой через длинные монологи раскрывается мировоззрение приглашенных героев. Попадают туда только известные люди - музыканты, писатели, артисты, политики, журналисты. Нам очень нравится этот формат, поэтому мы решили позаимствовать его для нашего сайта, а в качестве героев приглашать популярных, необычных или просто интересных жителей Казани.

Сегодня мы побеседовали с Натали Гюбнер (Gubernatar) – одной из самых популярных, эпатажных и красивых Instagram-блогерш Казани. Она работает фитнес-тренером, а на ее блог подписано 125 000 человек. Себя она называет «спасателем кошек и угнетенных, крепким орешком, мотиватором, обозревателем полезной еды».

До 14 лет я была «серой мышкой», потом стала в центре внимания.

Мне нравится вести свой Instagram. И вообще, я никогда не делаю то, что мне не нравится.

В своем блоге я могу бесплатно выложить какую-нибудь интересную или полезную вещь. А вредные для человека товары или услуги, например, казино/кальяны, ни за какие деньги не буду рекламировать.

Я не знаю, в чем секрет успеха моего Instagram-блога. Сама задаюсь этим вопросом.

Я бы смогла прожить без своего смартфона и Instagram. Опыт уже есть.

Мама переживает из-за того, что я выкладываю откровенные фотографии, особенно боится, что меня подкараулит маньяк. Папа, слава богу, вообще не знает, что такое Instagram.

Если бы мне пришлось выбирать между семьей и карьерой, я выбрала бы семью.

Через 10 лет, возможно, уйду в монастырь.

Не могу сказать, кто лучший инстаблогер Казани. Но мне нравятся странички, которые делятся информацией о ресторанах, кафе и так далее, назовем их фудблогерами.

Я люблю скромных людей.

Утром мне нужно всего лишь полчаса, чтобы собраться - принять душ и высушить волосы. Как правило, по утрам я всегда хорошо выгляжу.

Мой классический завтрак - глазунья с зеленью и чашка кофе.

Я, как обозреватель полезной еды, рекомендую всем отказаться в первую очередь от сахара, муки высшего сорта и любого фастфуда.

Дома со мной живут две кошки: одна из бездомных, зовут Коко. А вторую подруга подарила, зовут Алла Пугачева.

Больше всего на свете я не люблю жестокое обращение к животным.

Красота моего тела зависит от того, как на него ложится свет и с какого ракурса на него смотреть.

С чистой совестью могу сказать, что не имею вредных привычек.

Спортом я стараюсь заниматься каждую свободную минуту.

У меня в аккаунте в основном только откровенные фотографии. Почему? Просто других фото нет.

Мне часто пишут с непристойными предложениями, но с пристойными предложениями намного больше.

Мне нравится, когда на меня пялятся мужчины.

Самый большой и дорогой в жизни подарок мне сделал мой любимый папуля – он подарил мне квартиру. Спасибо ему за это.

Если люблю мужчину, то ничего ему не прощаю. Если остыла, то все прощу.

В отношениях не должно быть никаких секретов.

Больше всего на свете я люблю солнце, море и покушать (ну, естественно только правильную пищу)

В детстве я мечтала стать ветеринаром.



