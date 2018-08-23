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Правила жизни самой яркой Instagram-блогерши Казани Натали Гюбнер (Gubernatar)

Правила жизни самой яркой Instagram-блогерши Казани Натали Гюбнер (Gubernatar)
16+
Новая рубрика: известные жители Казани через длинный монолог рассказывают о своей личной и профессиональной жизни

В журнале Esquire есть рубрика "Правила жизни", в которой через длинные монологи раскрывается мировоззрение приглашенных героев. Попадают туда только известные люди - музыканты, писатели, артисты, политики, журналисты. Нам очень нравится этот формат, поэтому мы решили позаимствовать его для нашего сайта, а в качестве героев приглашать популярных, необычных или просто интересных жителей Казани.

Сегодня мы побеседовали с Натали Гюбнер (Gubernatar) – одной из самых популярных, эпатажных и красивых Instagram-блогерш Казани. Она работает фитнес-тренером, а на ее блог подписано 125 000 человек. Себя она называет «спасателем кошек и угнетенных, крепким орешком, мотиватором, обозревателем полезной еды».

До 14 лет я была «серой мышкой», потом стала в центре внимания.

Мне нравится вести свой Instagram. И вообще, я никогда не делаю то, что мне не нравится. 

В своем блоге я могу бесплатно выложить какую-нибудь интересную или полезную вещь. А вредные для человека товары или услуги, например, казино/кальяны, ни за какие деньги не буду рекламировать.

Я не знаю, в чем секрет успеха моего Instagram-блога. Сама задаюсь этим вопросом.

Я бы смогла прожить без своего смартфона и Instagram. Опыт уже есть.

Мама переживает из-за того, что я выкладываю откровенные фотографии, особенно боится, что меня подкараулит маньяк. Папа, слава богу, вообще не знает, что такое Instagram.

Если бы мне пришлось выбирать между семьей и карьерой, я выбрала бы семью.

Через 10 лет, возможно, уйду в монастырь.

Не могу сказать, кто лучший инстаблогер Казани. Но мне нравятся странички, которые делятся информацией о ресторанах, кафе и так далее, назовем их фудблогерами.

Я люблю скромных людей.

Утром мне нужно всего лишь полчаса, чтобы собраться - принять душ и высушить волосы. Как правило, по утрам я всегда хорошо выгляжу.

Мой классический завтрак - глазунья с зеленью и чашка кофе.

Я, как обозреватель полезной еды, рекомендую всем отказаться в первую очередь от сахара, муки высшего сорта и любого фастфуда.

Дома со мной живут две кошки: одна из бездомных, зовут Коко. А вторую подруга подарила, зовут Алла Пугачева.

Больше всего на свете я не люблю жестокое обращение к животным.

Красота моего тела зависит от того, как на него ложится свет и с какого ракурса на него смотреть.

С чистой совестью могу сказать, что не имею вредных привычек.

Спортом я стараюсь заниматься каждую свободную минуту.

У меня в аккаунте в основном только откровенные фотографии. Почему? Просто других фото нет.

Мне часто пишут с непристойными предложениями, но с пристойными предложениями намного больше.

Мне нравится, когда на меня пялятся мужчины.

Самый большой и дорогой в жизни подарок мне сделал мой любимый папуля – он подарил мне квартиру. Спасибо ему за это.

Если люблю мужчину, то ничего ему не прощаю. Если остыла, то все прощу.

В отношениях не должно быть никаких секретов.

Больше всего на свете я люблю солнце, море и покушать (ну, естественно только правильную пищу)

В детстве я мечтала стать ветеринаром.


 

Нияз Гатауллин, 24.08.2018, 13:30
Тэги: Казанцы, Интервью, Люди в городе
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Комментарии

Прохожий24 августа 2018, 13:33
Мысли великих л..дей )))
Лучший комментарий
0
26
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Горожанин24 августа 2018, 13:36
Нормальные у нее такие гюбнер
1
17
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РФ24 августа 2018, 13:39
Да уж, до 14 она на самом деле была серой мышкой. Даже подумать не мог что такая красотка вырастит.
1
3
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Димас люблю пивас24 августа 2018, 13:43
Сосяндры и губы рабочие, я бы заинстаграмил ей пару лайков :-D
2
18
Согласны с автором?
Горожанин24 августа 2018, 13:45
Нам заводчанам это не надо. У нас труд, семья и человеческие радости без всяких намёков и похабщины, как на первом фото. Мы простые, добродушные люди.
2
17
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Горожанин24 августа 2018, 13:50
Я сейчас квантовой физикой увлёкся, напиши PRO KAZAN про физика-учёного какого-нибудь известного B-|, а то мне про сисяндры читать неинтересно...
3
21
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Я24 августа 2018, 13:54
Ох, какая девушка)
2
3
Согласны с автором?
эксгибио24 августа 2018, 13:56
Эксгибиционистка. Кому это интересно?
1
11
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Горожанин24 августа 2018, 14:02
Силикон хорош,а в остальном огородное пугало.
2
12
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Горожанин24 августа 2018, 14:08
Знаю её. Фитнес тренер блин..
0
5
Согласны с автором?
Горожанин24 августа 2018, 14:08
Лучше бы она стала ветеринаром как хотела, а не вот это вот все!
0
9
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Горожанин24 августа 2018, 14:09
В продолжение

Но девчонка хорошая. В прямом смысле. Зря вы так о ней. Откровенные фотки - ну и бог с ней.
5
0
Согласны с автором?
Дмитрий24 августа 2018, 14:12
Зачем вы публикуете подобного рода инфу !! Зачем пиарете таких пустоголовых дур !! Вы журналюги вредите обществу такими публикациями !! Ей ни в инстаграме надо быть , а в публичном доме , тогда быть может от нее больше пользы будет !! Молодеж и так деградированная !!!
2
13
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Горожанин24 августа 2018, 14:13
В ответ на комментарий пользователя
Знаю её. Фитнес тренер блин..
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Знаешь или знавал??? )))))))
0
3
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Горожанин24 августа 2018, 14:14
В ответ на комментарий пользователя
Мысли великих л..дей )))
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Мысли у великих людей такие: "Я бы вдул!" ))))))))))
0
5
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Горожанин24 августа 2018, 14:27
В ответ на комментарий пользователя
Я сейчас квантовой физикой увлёкся, напиши PRO KAZAN про физика-учёного какого-нибудь известного B-|, а то мне про сисяндры читать неинтересно...
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Проказан, напиши про квантовую психологию. Скоро она нам понадобится.
0
3
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Горожанин24 августа 2018, 14:38
ну и что за фотка?
упражнение : сгибаем руки в локтях и пытаемся удержать буфера?
0
1
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Горожанин24 августа 2018, 14:47
эххххх, таким королевам лядям не одна 1000 лет. Все проходит. Через 5-10 лет будет обычная бабенция.
0
2
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Горожанин24 августа 2018, 14:54
Ясное дело откуда 125 К подписчиков- сиськи (на многих фото либо ретуш либо силикон) и жопа - вот и весь успех!
0
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Горожанин24 августа 2018, 15:03
Что за лярва?
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