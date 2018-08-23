Кто в Казани может заработать больше всего? В списке вакансий — машинисты и водители

Портал ProKazan.ru о самых востребованных и самых высокооплачиваемых профессиях в столице Татарстана

Наиболее оплачиваемой отраслью в Казани, как впрочем, и по стране, является недвижимость. Средняя зарплата в этой сфере достигает 45 тысяч рублей. При этом самые высокооплачиваемые вакансии в Казани - это машинисты-вахтовики, персональные водители и сварщики. Об этом ProKazan.ru рассказали специалисты Hotwork, портала по трудоустройству в России.

Кого ищут?

Больше всего открытых вакансий на производстве – 16,5%. Ещё одна отрасль, где всегда требуются работники, это торговля. В Казани развивается инфраструктура, поэтому можно найти место для трудоустройства и на стройке. Требуется домашний персонал, работники в сфере обслуживания (ресторанно-гостиничный бизнес).

К наиболее востребованным профессиям столицы Татарстана можно отнести следующие:

продавец-кассир, продавец-консультант;

уборщик служебных, офисных и производственных помещений;

медицинская сестра;

воспитатель;

водитель-экспедитор;

менеджер интернет-магазина.

Так, продавец-кассир получает в среднем 28 тысяч рублей. Такую работу найти просто, к претендентам не предъявляют особых требований, берут кандидатов даже без опыта и профильного образования, предлагая пройти обучение и стажировку уже непосредственно на объекте.

Кому платят больше?

В 2018 году средняя зарплата в Казани находится на уровне 26 300 руб. Есть те, кто зарабатывает 15-

20 тысяч рублей, а есть и те, кто получает от 100 тысяч рублей в месяц.

Самые высокооплачиваемые вакансии в Казани:

машинист (вахта) – 90 тыс. рублей.

сварщик НАКС – 87 тыс. рублей.

персональный водитель – 85 тыс. рублей.

машинист автокрана – 83 тыс. рублей.

плотник-бетонщик – 81 тыс. рублей.

программист – 80 тыс. рублей.

монтажник трубопроводов – 76 тыс. рублей.

водитель категории Е – 74 тыс. рублей.

электромонтажник – 70 тыс. рублей.

Заработная плата работников зависит от квалификации, профессиональных навыков, опыта. Кандидатам, которые хорошо разбираются в своей области, найти место для трудоустройства несложно. Крупные компании и небольшие фирмы ищут ответственных, активных, целеустремлённых людей, которые бы не только хорошо выполняли поставленные задачи, но и генерировали новые идеи. Работа с хорошей зарплатой найдётся для креативщиков, пиар-менеджеров, маркетологов, ТОП-менеджеров, начальников отделений, директоров филиалов. К претендентам выдвигают серьёзные требования: образование, стаж, навыки и знаний.