В Татарстане собака по кличке Зло нашла в колонии наркотик в бритве

В Альметьевске в местной колонии №8 сотрудники УФСИН вместе с собакой по кличке Evil (Зло) нашли в бритвенном станке наркотик PVP, информацию источника Prokazan.ru подтвердили в пресс-службе УФСИН по РТ.

По предварительным данным, днем 20 августа в комнате посылок сотрудники колонии осмотрели передачу, среди продуктов питания и средств личной гигиены нашли подозрительные одноразовые бритвенные станки.

- Посылка предназначалась для 26-летнего заключенного, осужденного на 3 года лишения свободы по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", - сообщили ProKazan.ru.

В ручке бритвенного станка нашли 0,51 грамм синтетического наркотика, по данному факту было возбуждено уголовное дело.