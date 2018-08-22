В Татарстане камнем забили «танцующего» героя соцсетей

В Сети после убийства начала рассказывать о том, чем запомнился им погибший

В Бугульме жестоко убили 48-летнего мужчину, который был известен всему как танцующий бездомный, информацию из Сети подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, убийство произошло вечером 19 августа около дома по улице Радищева.

- Пьяный 54-летний житель города в ходе ссоры с пьяным бездомным взял камень и ударил его им по голове, а также по другим частям тела, мужчина скончался на месте, - сообщили Prokazan.ru.

По данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан.

- Видели его у магазинов по Джалиля , Советской , на Кирзаводе. Наверное , теперь город окончательно зарастёт грязью.... Так непринуждённо и естественно танцуют только дети .....и ангелы, - говорится в описании к видео с бездомным в соцсетях.