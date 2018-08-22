Над Казанкой прошли первые тренировочные полеты авиагонок Red Bull

Накануне вечером над Казанкой прошли первые тренировочные полеты самолетов в рамках авиагонки Red Bull Air Race, очевидцами стали многочисленные жители города.

Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race пройдет в Казани с 25 по 26 августа: участие в нем примут 14 пилотов класса Master и шесть гонщиков класса Challenger.

Основной смотровой площадкой станет центр семьи "Казан". Там будут расположены трибуны на 2 тысячи мест, парк развлечений Red Bull и зона Sky Lounge на 120 мест, где стоимость билетов на один день соревнований начинается от 15 тысяч (для детей от 6 до 12 лет) до 37-ми тысяч рублей (для взрослых).