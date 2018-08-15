В Казани из-за авиагонок перекроют движение на четырех улицах

В Казани из-за авиагонок Red Bull Air Race перекроют движение на четырех улицах города, говорится в сборнике документов на сайте мэрии.

С 24 по 26 августа будет закрыта часть улицы Сибгата Хакима на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова и часть улицы Бондаренко от дома по адресу Сибгата Хакима, 3 до примыкания к улице Сибгата Хакима.

Также с 10:00 до 19:00 25 августа и с 10:00 до 18:00 26 августа движение закроют на улице Декабристов от съезда с улицы Батурина до съезда в направлении улицы Сибгата Хакима и на проспекте Фатыха Амирхана от съезда в подземную часть путепровода до съезда с моста "Миллениум" в направлении улицы Подлужная.

На сегодня на авиагонки проданы 70 процентов билетов, сообщил генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Азат Кадыров.

Основной смотровой площадкой станет центр семьи "Казан". Там будут расположены трибуны на 2 тысячи мест, парк развлечений Red Bull и зона Sky Lounge на 120 мест, где стоимость билетов на один день соревнований начинается от 15 тысяч (для детей от 6 до 12 лет) до 37-ми тысяч рублей (для взрослых).

Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race пройдет в Казани с 25 по 26 августа: участие в нем примут 14 пилотов класса Master и шесть гонщиков класса Challenger.