Курс евро впервые с апреля поднялся выше 79 рублей

Курс евро на Московской бирже впервые с 11 апреля 2018 года поднялся выше отметки 79 руб. Примерно в 14:25 стоимость евро достигла отметки 79,0051 руб., что на 1,5%, или 1,1551 руб., выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно с этим курс доллара поднялся выше 68 руб. На пике стоимость доллара достигла отметки 68,0323 руб., что на 1,13%, или 76,25 коп., выше уровня закрытия предыдущих торгов.

К 14:30 стоимость доллара на Московской бирже составляла 67,97 руб., стоимость евро — 78,91 руб. ​

Среди причин ослабления курса рубля — возобновление Банком России закупок валюты для Минфина ускоренными темпами после почти недельного перерыва, передает РБК слова руководителя операций на денежном и валютном рынке банка «Металлинвест» Сергея Романчука. Возобновление ЦБ закупок валюты для Минфина называет в качестве фактора давления на рубль и инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.