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Курс евро впервые с апреля поднялся выше 79 рублей

Курс евро впервые с апреля поднялся выше 79 рублей
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Фото: pixabay.com

Курс евро на Московской бирже впервые с 11 апреля 2018 года поднялся выше отметки 79 руб. Примерно в 14:25 стоимость евро достигла отметки 79,0051 руб., что на 1,5%, или 1,1551 руб., выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно с этим курс доллара поднялся выше 68 руб. На пике стоимость доллара достигла отметки 68,0323 руб., что на 1,13%, или 76,25 коп., выше уровня закрытия предыдущих торгов.

К 14:30 стоимость доллара на Московской бирже составляла 67,97 руб., стоимость евро — 78,91 руб. ​

Среди причин ослабления курса рубля — возобновление Банком России закупок валюты для Минфина ускоренными темпами после почти недельного перерыва, передает РБК слова руководителя операций на денежном и валютном рынке банка «Металлинвест» Сергея Романчука. Возобновление ЦБ закупок валюты для Минфина называет в качестве фактора давления на рубль и инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

N. Vildanov, 22.08.2018, 17:12
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин22 августа 2018, 17:26
Фак
0
1
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Горожанин22 августа 2018, 17:26
10 лет побед как и обещал путин!
0
3
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Горожанин22 августа 2018, 17:27
Зато Крым наш!!!
0
3
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Горожанин22 августа 2018, 17:35
Успехи 19 летнего реководства налицо.
0
2
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Горожанин22 августа 2018, 17:54
Вечером 21 июля 1973 года на горнолыжном курорте Лиллехаммер, официант из Марокко Ахмед Бушики возвращался домой из кино, никого не трогая, со своей женой-норвежкой, находящейся на последних сроках беременности. Когда супруги вышли на остановке из автобуса, к ним подошли двое агентов Моссада, на глазах беременной жены в упор расстреляли мужчину из пистолетов, после чего на подъехавшей машине скрылись с места преступления.
Лиллехаммер был тогда небольшим сонным городком на озере Мьёса, где все друг друга знали. Группа чужаков в таком городе, сразу привлекла к себе внимание, и все местные быстро узнали про группу подозрительных приезжих. Да и как про них было не узнать, если моссадовцы коллективно остановились в отеле «Виктория» под вымышленными именами, но при этом взяли в прокат автомобили на свои настоящие имена?

Скрываясь с места убийства, агенты Моссада превысили скорость, и норвежский полицейский записал номерной знак машины. На следующий же день в аэропорту Осло, в этом автомобиле были задержаны подозреваемые в убийстве Ахмед Бушики израильтяне Марианна Гладникова и Дан Арбель.
Перепуганная Марианна Гладникова на допросе сразу же призналась, что работает на израильскую разведку, а на вопрос о своём адресе в Осло, указала конспиративную квартиру. Дан Абель повел себя еще более «профессионально» – после ареста оказалось, что он страдает клаустрофобией, и в обмен на перевод из тесной камеры в более просторную, Абель выдал имена своих коллег и всю ему известную информацию. Всего тогда было арестовано шесть членов «ударного отряда» Моссада, остальные к тому времени успели сбежать из Норвегии.
Был большой скандал, громкий суд, обвиняемые получили небольшие тюремные срока от 2,5 до 5 лет, но не отсидели даже их – через год, когда шум в Норвегии стих, все они были тихо амнистированы и депортированы в Израиль.

Через 23 года после случившегося, в 1996 году, Израиль согласился выплатить семье Ахмеда Бушики в качестве компенсации $ 400 000. Эти деньги были разделены поровну между вдовой марокканского официанта, его сыном от первого брака, и дочерью, родившейся уже после смерти отца.
Выплата была проведена в режиме экс гратиа (международно-правовая норма, предусматривающая выдачу компенсации без признания ответственности), и официально Израиль своей вины за то убийство по недоразумению так и не признал.
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Горожанин22 августа 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Вечером 21 июля 1973 года на горнолыжном курорте Лиллехаммер, официант из Марокко Ахмед Бушики возвращался домой из кино, никого не трогая, со своей женой-норвежкой, находящейся на последних сроках беременности. Когда супруги вышли на остановке из автобуса, к ним подошли двое агентов Моссада, на глазах беременной жены в упор расстреляли мужчину из пистолетов, после чего на подъехавшей машине скрылись с места преступления.
Лиллехаммер был тогда небольшим сонным городком на озере Мьёса, где все друг друга знали. Группа чужаков в таком городе, сразу привлекла к себе внимание, и все местные быстро узнали про группу подозрительных приезжих. Да и как про них было не узнать, если моссадовцы коллективно остановились в отеле «Виктория» под вымышленными именами, но при этом взяли в прокат автомобили на свои настоящие имена?

Скрываясь с места убийства, агенты Моссада превысили скорость, и норвежский полицейский записал номерной знак машины. На следующий же день в аэропорту Осло, в этом автомобиле были задержаны подозреваемые в убийстве Ахмед Бушики израильтяне Марианна Гладникова и Дан Арбель.
Перепуганная Марианна Гладникова на допросе сразу же призналась, что работает на израильскую разведку, а на вопрос о своём адресе в Осло, указала конспиративную квартиру. Дан Абель повел себя еще более «профессионально» – после ареста оказалось, что он страдает клаустрофобией, и в обмен на перевод из тесной камеры в более просторную, Абель выдал имена своих коллег и всю ему известную информацию. Всего тогда было арестовано шесть членов «ударного отряда» Моссада, остальные к тому времени успели сбежать из Норвегии.
Был большой скандал, громкий суд, обвиняемые получили небольшие тюремные срока от 2,5 до 5 лет, но не отсидели даже их – через год, когда шум в Норвегии стих, все они были тихо амнистированы и депортированы в Израиль.

Через 23 года после случившегося, в 1996 году, Израиль согласился выплатить семье Ахмеда Бушики в качестве компенсации $ 400 000. Эти деньги были разделены поровну между вдовой марокканского официанта, его сыном от первого брака, и дочерью, родившейся уже после смерти отца.
Выплата была проведена в режиме экс гратиа (международно-правовая норма, предусматривающая выдачу компенсации без признания ответственности), и официально Израиль своей вины за то убийство по недоразумению так и не признал.
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Вот как надо статьи писать, вильданище
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