«Поторопился». В Казани у автобуса вылетело лобовое стекло после тарана другого атобуса

Причиной ДТП стала невнимательность одного из водителей

Сегодня днем на остановке "Молодежный центр" произошла авария с участием двух красных автобусов. По словам одного из водителей, причиной инцидента стала невнимательность его коллеги, ехавшего сзади.

- Я объезжал 37-ой автобус, который стоял на остановке. В тот момент, когда я встал перед ним, он тронулся и задел меня. Поторопился немного. Так как скорость была небольшая, обошлось без жертв.

У автобуса, ехавшего сзади, выбиты лобовое стекло и левые зеркала. У другого автотранспорта повреждения оказались незначительны.