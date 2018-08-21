Студенту колледжа из Казани сожгли дом: возбуждено уголовное дело

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Татарстане возбудили уголовное дело, после того как 19-летнему студенту Казанского политехнического колледжа сожгли дом в деревне Зимняя Горка, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По данным МЧС РТ, пожар начался 25 июня в 01:41, огнем был охвачен дом по улице. Строителей. Прибывшие пожарные потушили дом полностью только около 3:00.

- После проведенной проверки выяснилось, что дом подожгли. 21 августа было возбуждено дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества", - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас идет поиск поджигателей.