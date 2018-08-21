Беспилотники и спецтурникет: в Казани улица Петербургская «станет» улицей Инноваций

"Умный" турникет будет оснащен функцией распознавания лиц, анализирующий биометрические данные посетителей

В Казани часть улицы Петербургская станет улице Инноваций - на ней появится турникет с функцией распознавания лиц и будут тестировать сеть 5G, сообщили в пресс-службе IT-парка.

В ходе благоустройства улицы появится дополнительный пешеходный вход в ИТ-парк с улицы Петербургской, выставка новых решений городской мобильности на открытом воздухе, зона тестирования сети 5G и "умный" турникет с функцией распознавания лиц, анализирующий биометрические данные посетителей. Также там собираются тестировать беспилотный транспорт, сама улица будет проектироваться с приоритетом пешеходов и велосипедистов, а также здесь смогут передвигаться электрические транспортные средства.

- Улица Петербургская станет улицей будущего, на ней будут демонстрироваться и тестироваться новые облачные сервисы и цифровые технологии для города, - заметил директор технопарка Антон Грачев.

Напомним, ранее Prokazan.ru сделал мини-обзор улицы Петербургская, она появилась около 10 лет назад и должна была стать "уголком Петербурга". Но передать атмосферу не получилось, улица выглядит пустой и безликой. Здесь нет уютных кафешек, магазинов, фонтанов, скульптур, как на Баумана. Уличные музыканты тоже не жалуют это место. Складывается впечатление, что это обычный транзитный переулок, соединяющий более крупные и интересные улицы.