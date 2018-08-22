Женское регби-7 в Казани: сборная России поборется с Францией за европейскую корону

Рассказываем об особенностях регби-7 и главных фишках этого вида спорта

В начале сентября в Казань вновь приедет регби-7 – в столице Татарстана 1-2 сентября пройдет этап Европейской гран-при серии среди женских команд. Действующими чемпионками Европы являются россиянки, но защитить титул будет очень непросто: на первом этапе турнира сборная России уступила в финале Франции.

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

Для столицы Татарстана этот этап Европейской Гран-При серии станет четвертым: регбийная история лучших европейских сборных в Казани начиналась на стадионе «Тулпар», но вскоре турнир решили перенести на более статусный объект. Тогда домом этих соревнований в столице Татарстана стал Центральный стадион – именно он примет этап чемпионата Европы и в этом году. 1 сентября в 12.00 состоится открытие турнира, однако матчи начнутся чуть раньше: в первый игровой день программу соревнований очной встречей в 10.00 откроют команды Франции и Германии. Российская сборная откроет для себя турнир игрой против португальской команды, матч начнется в 11.50. В первый день команды проведут встречи группового этапа, а на следующий день будут сыграны матчи плей-офф, в ходе которых определится чемпион Европы 2018 года. Вход на все матчи для зрителей свободный, не пропустите!

ДУЭЛЬ СБОРНЫХ РОССИИ И ФРАНЦИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первый этап чемпионата Европы-2018 прошел во французской коммуне Маркусси – там российские девушки без проблем дошли до финала, практически не заметив сопротивления соперников. В группе подопечные Андрея Кузина разгромили команды Германии (43:0), Бельгии (41:0) и Испании (39:0), в четвертьфинале обыграли Шотландию (34:0), в полуфинале разобрались с Англией (36:14). В матче за победу во французском этапе чемпионата Европы сошлись сборные России и Франции, и хозяевам помогли домашние стены: француженки победили со счетом 19:12 и сделали весомую заявку на общую победу в турнире. Однако в Казани домашние стены могут помочь уже россиянкам – они еще имеют шансы на итоговую победу.

На домашнем этапе чемпионата Европы сборная России сыграет в группе с командами Уэльса, Шотландии и Португалии. Этих соперников россиянки, учитывая их уровень, должны проходить уверенно. В борьбе за победу конкуренцию сборным России и Франции могут составить англичанки – именно они с шестью победами на чемпионатах Европы являются самой титулованной командой Старого Света. Россиянки четырежды выигрывали турнир, в том числе, и в прошлом году: тогда подопечные Кузина выиграли оба этапа Европейской Гран-При серии и отпраздновали заслуженную победу.

РЕГБИ-7: ГЛАВНЫЕ ФИШКИ ВИДА СПОРТА

Главным преимуществом регби-7 является динамика вида спорта – матчи проходят очень быстро, и игрокам нужно действовать молниеносно. Игра проходит в 2 тайма по 7 минут, перерыв между которыми составляет не более 2 минут. Также различиями между регби-7 и регби-15 являются количество игроков на поле, санкции за грубые нарушения и многое другое. Эту вариацию регби придумали в Шотландии – в 1883 году Нед Хэйг и Дэвид Сандерсон призвали руководителей местного регбийного клуба уменьшить количество игроков и время матча с целью сократить расходы на его проведение. Со временем этот формат прижился и стал очень популярным: мировыми лидерами здесь являются австралийцев и новозеландцы. Что касается Европы, то здесь тон задают французы, россияне, британцы. Но общей чертой различных вариаций регби является силовая игра и неуступчивость в борьбе – все это можно будет увидеть на центральном стадионе.