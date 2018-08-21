В Казани под Кремлем появился баннер в поддержку осужденного украинского режиссера

На баннере надпись - "Свободу Сенцову. 100 дней"

В Казани под Кремлем появился баннер в в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии, об этом сообщает "Idel.Реалии".

На баннере надпись - "Свободу Сенцову. 100 дней". Таким образом активисты выражает поддержку режиссеру, который голодает уже 100 дней.

Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Свою вину он не признает. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием выпустить из российских тюрем всех украинских политзаключенных, которую не прекращает до сих пор. Сенцов получает поддерживающую терапию.

Олег Сенцов выпустил как режиссер кино лишь один фильм - "Гамер". Главный герой картины — подросток Лёша по прозвищу Косс — увлеченный игрок в компьютерные игры, проводящий всё время в специализированных клубах. За своей страстью он почти не обращает внимания на окружающих: ни на свою мать, огорчённую тем, что сын бросил учёбу, ни на девушку Катю, влюблённую в него; ни на друзей.