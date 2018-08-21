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Под Казанью убитого мужчину заклеили в полиэтилен с ковром и выбросили на трассу

Под Казанью убитого мужчину заклеили в полиэтилен с ковром и выбросили на трассу
16+
Фото: Wikimedia.org

В Зеленодольском районе Татарстана на обочине трассы М7 нашли скелет мужчины, заклеенный в ковер и полиэтилен, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, около 3-4 месяцев назад неизвестные убили мужчину возрастом около 50 лет, личность которого сейчас устанавливается, после чего завернули в ковер и полиэтилен.

- Днем 20 августа на обочине у деревни Ходяшево он был найден, по данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство", - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас идут поиски подозреваемых.

A. Nabiullin, 22.08.2018, 09:43
Тэги: Смерть, Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин22 августа 2018, 09:58
Кого убили - неизвестно, кто убил - неизвестно, ну и каких подозреваемых ищут наши доблестные правоохренители 8-|...
Лучший комментарий
2
23
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Горожанин22 августа 2018, 10:00
Не глухое же там место. Как ковёр, так долго на обочине пролежал?
2
5
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Горожанин22 августа 2018, 10:23
В ответ на комментарий пользователя
Не глухое же там место. Как ковёр, так долго на обочине пролежал?
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ты все грязные тряпки у дороги разворачиваешь?
7
3
Согласны с автором?
Горожанин22 августа 2018, 10:27
Наверное не найдут никого...
1
8
Согласны с автором?
Я22 августа 2018, 10:44
В ответ на комментарий пользователя
Наверное не найдут никого...
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Кто знает, могут и найти.
3
2
Согласны с автором?
Горожанин22 августа 2018, 10:44
В ответ на комментарий пользователя
Кого убили - неизвестно, кто убил - неизвестно, ну и каких подозреваемых ищут наши доблестные правоохренители 8-|...
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Все верно . Здесь коррупция ! Надо валить из рашки !! Проклятые опричники !!!
4
2
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Горожанин22 августа 2018, 11:17
Сначала надо установить личность убитого из казани он, из Зеленодольска или ещё откуда, после чего в том населенном пункте и искать убийцу.
0
1
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Горожанин22 августа 2018, 11:35
В ответ на комментарий пользователя
Все верно . Здесь коррупция ! Надо валить из рашки !! Проклятые опричники !!!
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Так и проваливай, никто не держит.
1
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