Под Казанью убитого мужчину заклеили в полиэтилен с ковром и выбросили на трассу

В Зеленодольском районе Татарстана на обочине трассы М7 нашли скелет мужчины, заклеенный в ковер и полиэтилен, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, около 3-4 месяцев назад неизвестные убили мужчину возрастом около 50 лет, личность которого сейчас устанавливается, после чего завернули в ковер и полиэтилен.

- Днем 20 августа на обочине у деревни Ходяшево он был найден, по данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство", - сообщили ProKazan.ru.

Сейчас идут поиски подозреваемых.