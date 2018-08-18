ВСМ «Москва-Казань» включили в федеральный план развития инфраструктуры

Полностью стратегия должна быть готова к концу года

Минэкономразвития России предложило план строительства инфраструктуры на ближайшие годы, в него был включен проект ВСМ "Москва-Казань", говорится в публикации РБК.

Всего в проект включили 690 объектов — свои заявки предлагали как федеральные ведомства (Минэнерго, Минвостокразвития, Росавиация), так и власти 31 российского региона.

Также в проекте оказались ВСМ Екатеринбург — Челябинск и скоростная магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы.

Финансирование инфраструктурных проектов в период с 2019 по 2024 год обойдется в 6,8 трлн рублей. В министерстве подтвердили подготовку документа, который разрабатывается в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. Полностью стратегия должна быть готова к концу года, заявляли в правительстве.

Ранее сообщалось, что первый участок высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» начнут строить во Владимирской области в текущем году.

Вероятная стоимость ВСМ составит 1,6 трлн рублей.

Предполагается, что строительство участка ВСМ «Москва-Казань» составит 4 года. В конце 2016 года сообщалось, что РЖД сдвинуло запуск ВСМ Москва—Казань не менее чем на два года — на 2022-2023 годы. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.