В Казани продают кинотеатр в ТЦ XL

В казанском ТЦ XL продают кинотеатр "Магия кино", объявление появилось в Сети. Стоимость кинотеатра - 50 млн рублей.

В кинотеатре на площади 1,3 тысячи кв. метров оборудованы четыре кинозала на 427 мест, ежемесячная выручка достигает 8 млн рублей, в новогодние каникулы — 10 млн рублей, само помещение арендовано.

- Продаем в связи с тем, что сами находимся в Самаре и удаленно вести бизнес затруднительно, - цитирует РБК слова владельца кинотеатра.