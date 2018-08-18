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В Казани продают кинотеатр в ТЦ XL

В Казани продают кинотеатр в ТЦ XL
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Фото: скриншот карт Google

В казанском ТЦ XL продают кинотеатр "Магия кино", объявление появилось в Сети. Стоимость кинотеатра - 50 млн рублей.

В кинотеатре на площади 1,3 тысячи кв. метров оборудованы четыре кинозала на 427 мест, ежемесячная выручка достигает 8 млн рублей, в новогодние каникулы — 10 млн рублей, само помещение арендовано.

- Продаем в связи с тем, что сами находимся в Самаре и удаленно вести бизнес затруднительно, - цитирует РБК слова владельца кинотеатра.

N. Vildanov, 20.08.2018, 10:44
Тэги: Деньги
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Комментарии

Поручик Голицын20 августа 2018, 11:16
Сделайте в нем зал любителей романса - народ валом повалит, по себе знаю.
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Сергей20 августа 2018, 11:19
боже, за что там 50 лямов?! этот кинотеатр сжечь давно пора! он только ремонта на эту же сумму требует
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Горожанин20 августа 2018, 11:45
Бизнес им видите ли затруднительно стало вести, а раньше всё ништяк было да?! Что-то они не договаривают.
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