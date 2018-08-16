В Челнах у популярного блогера-инвалида украли коляску. Она ее ждала 5 лет

В Набережных Челнах у популярного бьюти-блогера Лилии Лутфрахмановой украли инвалидную коляску. 22-летняя девушка лишилась единственного средства передвижения по улице.

Как рассказала сама Лилия, коляска обычно стояла на лестничной клетке, но 9 августа мать девушки обнаружила пропажу и сразу обратилась в полицию. Позже выяснилось, что коляску украли двое мужчин.

- Оказалось, что двое пьяных мужчин решили развлечься и покатались на моей коляске. Полиция их нашла, а коляску нет. Я за коляской стояла в очереди 5 лет, - рассказала блогер, передает «Татар-информ».

Отметим, что Лилия Лутфрахманова — известный бьюти-блогер в Татарстане с синдромом Олбрайта. На данный момент на ее ютуб-канал подписаны более 276 тыс человек.