В Казани пенсионера осудили на 18 лет за двойное убийство из-за парковки

В Казани в Верховном суде Татарстана осудили 61-летнего Наиля Исанова из поселка Васильево, который убил двух человек из-за спора о парковке, о вердикте стало известно в ходе заседания суда.

Напомним, 30 апреля в поселке Васильево около 17 часов мужчина поставил машину под окнами жилого дома, из-за чего выхлопные газы шли в квартиры, где находились люди. 46-летняя жительница дома вышла вместе с 25-летним парнем своей дочери, чтобы убедить пенсионера переставить авто.

Началась ссора, мужчина достал нож и зарезал женщину вместе с парнем, после чего скрылся. Его задержали спустя несколько часов, он признал свою вину.

Прокуратура просила осудить его на 20 лет колонии, в результате суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил к 18 годам лишения свободы строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

Убитый 25-летний казанец