На улице Спартаковская парня убило током. Он сутки пролежал около будки

В Казани на улице Спартаковская 30-летнего парня ударило током в трансформаторной будке, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

По предварительным данным, 15 августа около дома №123 парня, проживающего на улице Глушко, ударило током около трансформаторной будки, от полученных травм он скончался на месте.

- Погибший был обнаруже только на следующий день, 16 августа, около обеда, - рассказали ProKazan.ru.

По факту смерти началась доследственная проверка.