Из Казани появятся прямые авиарейсы в Париж, Тегеран и Мюнхен

Из казанского аэропорта уже в 2019 году собираются запустить прямые рейсы в Париж, Тегеран и Мюнхен, рассказала сегодня официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Осенью из Казани можно будет вылететь в Красноярск и Астрахань, на днях достигнута договоренность о развитии сети бюджетных авиаперевозок в казанском авиаузле.

- Лоукостер "Победа" уже осенью планирует запустить из Казани шесть прямых рейсов по России, — сказала Галимова.