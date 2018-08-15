В КФУ рассказали о надвигающемся на Татарстан похолодании

Уже завтра, 17 августа, температура сильно снизится

В Татарстане с 17 августа довольно сильно похолодает, сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев. Уже завтра днем ожидается до +21-22 градусов днем и +11-12 градусов ночью.

- С сегодняшнего дня и до следующей среды погода будет определяться циклоном, центр которого находится северо-восточнее Казани и связанными с ним фронтальными зонами, поэтому будет неустойчивой. В отдельных местах это может вызвать ливни, грозы, шквалы, - цитирует пресс-служба КФУ слова Переведенцева.

С 17 по 19 августа дневные температуры будут составлять +21-22 градуса — таким образом, температурный фон будет невысоким. Ночные температуры не будут превышать +11-12 градусов.

Со следующей недели незначительно потеплеет - до +24 градусов днем и +14-16 градусов в ночью.

При этом возможно, что в Татарстан еще вернется жаркая погода, к примеру, год назад, 13 сентября, температура воздуха поднималась до +26 градусов.