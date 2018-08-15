В Казани закрыли шашлычную, на которую жаловались жители

В Казани закрыли шашлычную на улице Чистопольская, 19, на которую жаловались жители близлежащих домов, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.

В ходе проверки было обнаружено, что кафе размещено в отдельно стоящем одноэтажном здании, в производственном помещении которого производится жарка шашлыков на мангале с использованием древесного угля.

- Расстояние от кафе до 10-ти этажного жилого дома составляет 27,0 м, (менее чем 50,0 м), что не соответствует требованиям, - сообщили в Управлении.

Из-за того, что нарушения могут ухудшать качество жизни жителей близлежащих домов, было возбуждено административное дело, здание кафе опечатано, а материалы переданы в суд.

Кафе было закрыто на 40 суток до устранения нарушений.