В Казани «кэтмены» борются за жизнь кошек, которых замуровывают в подвалах

ProKazan.ru разбирался, что делать, если в вашем подвале оставили умирать животных

16 августа отмечается международный день защиты городских бездомных животных. Сегодня ProKazan.ru рассказывает о казанцах, которые спасают кошек, которых коммунальщики замуровывают в подвалах жилых домов.

Замуровали

Жители дома №15 по улице Адоратского со слезами на глазах рассказывают о решетках на продухах в подвал. Уже который год люди борются за то, чтобы их не ставили, ведь там, внутри, живут кошки, которые фактически оказываются замурованными. Несмотря на то, что борцы за животных отдирают эти решетки, через некоторое время управляющая компания снова их ставит.

- Неужели не жалко, ну пусть откроют, чтобы кошки могли вылезти, - возмущается Валентина Григорьевна, у которой в глазах блестят слезы. – Сколько их там, кто знает? До этого коммунальщики закрывали чем-то попроще, мы легко открывали, выпускали и впускали котят. А сейчас ведь вообще чугунную поставили! Намертво заделали, замуровали!

Спасители вне закона

Замурованных кошек спасают не только жители самих домов, но и ... своеобразные супергерои, которые ездят по разным частям города и приходят на помощь. Они называют себя «кэтменами», что в переводе с английского означает «человек-кот». Кэтмены объявили «войну» коммунальщикам и «работают» по ночам. Приезжают на вызовы зоозащитников и выламывают установленные ограждения на продухах. Нам удалось пообщаться с одним из них.

Наиль ломает установленные ограждения уже в четвертый раз. Говорит, с каждым разом коммунальщики становятся более изощренными.

- Раньше продухи закрывали листами ДСП, досками, потом появились тонкие решетки, – перечисляет он. – Сейчас без специального оборудования не подступишься. Например, для решеток как на Адоратского нужна «болгарка», я уже деньги отложил, чтобы купить.

Свое лицо Наиль не показывает, даже на «вызов» приезжает в медицинской маске или закрывается шарфом. Дело в том, что спасая кошек, он нарушает закон – за порчу чужого имущества его могут оштрафовать.

«Мы обяжем открывать».

Коммунальщики замуровывают подвальные продухи, ссылаясь на регламенты Минстроя, на антитеррористические регламенты и жалобы от других жителей, которые не хотят, чтобы подвалы были открытыми. По словам директора ЖЭУ №38, подвал, в принципе, – не место для животных.

- Неположено это. Некоторые жители хотят, чтобы там шастали кошки, но ведь они же создают антисанитарию! Люди их кормят, на остатки еды бегут крысы! И кошки грызунов не остановят, какая сытая кошка будет ловить крыс, скажите? - прокомментировал Рафис Багаулов.

По словам коммунальщиков, сейчас продухи установлены согласно правилам – в виде жалюзи, создающих необходимую циркуляцию воздуха.

- Сейчас в подвале нет кошек, – добавил Багаулов. – Я лично обходил его перед установкой решеток.

На чьей стороне правда?

Зоозащитники все равно непреклонны – через пару месяцев наступит зима, и если все подвалы жилых домов будут закрыты, то кошкам негде будет греться. Как оказалось, закон на стороне тех, кто пытается защитить животных. В апреле 2018 года Министерство строительства и ЖКХ приняло решение об обязательном сохранении продухов в фундаментах многоквартирных домов, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить обратно.

Лишение животных доступа к воде и пище и создание тем самым угрозы их жизни может подпадать под действие статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными»

- В ходе общественных обсуждений решили скорректировать ту норму о запрете доступа в подвалы, которая действует много лет, и сохранить возможность использовать их для животных, — процитировал ТАСС замминистра Андрей Чибис. – Мы обяжем сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 см, чтобы кошки могли заходить и выходить из подвала.

В то же время Андрей Чибис добавил, что «по решению общего собрания собственников» отверстия могут быть закрыты специальной заградительной сеткой.

Что делать?

По словам зоозащитницы Вели Гилязовой, если жильцы хотят оставить продухи открытыми для кошек, они могут повлиять на коммунальщиков только массовостью: нужно провести собрание собственников дома и собрать подписи против замуровывания подвалов. Правда, для этого необходимо согласие большинства.

Кстати

Некоторые истории спасения кошек в Казани и вовсе кажутся невероятными. Так, в 2015 году в подвале жилого дома на улице Чистопольской, 17, были замурованы 10 котят и беременная кошка. Жители дома заметили их пропажу после того, как корм, который они оставляют рядом с домом, несколько дней оставался нетронутым. Выяснилось, что коммунальщики заделали вентиляционные отверстия и щели возле подвальной двери кирпичами, замуровав все монтажной пеной. С помощью прокуратуры жильцы смогли вызволить котят с мамой.