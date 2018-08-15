В Казани представили первый обновленный стратегический бомбардировщик

Вскоре начнется испытания самолета

Сегодня в Казани на местном авиационном заводе имени Горбунова презентовали модернизированный ракетоносец-бомбардировщик "Ту-22М3М", в церемонии принимал участие президент РТ Рустам Минниханов.

Первый полет новой машины должен состояться в сентябре текущего года после испытаний. Планируется, что до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов российских ВКС.

Эти бомбардировщики предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Также могут быть носителями ядерного оружия.

Самолет способен развивать максимальную скорость до 2,3 тыс. км/ч, он снабжен новой авионикой, что расширяет его полетные и боевые возможности.