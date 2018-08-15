Наверх
В Казани «кэтмены» борются за жизнь кошек, которых замуровывают в подвалах
15:03, сегодня14
В Казани начали ремонтировать улицу Академика Глушко‍
15:16, сегодня
Как в Татарстане ищут пропавших и почему из благополучных семей сбегают дети
15:00, сегодня
В Казани закрыли шашлычную, на которую жаловались жители
14:24, сегодня4
Как казанцам рассчитать свадебный бюджет, чтобы не остаться без банкета
В Казани представили первый обновленный стратегический бомбардировщик
13:44, сегодня4
В России разрешили и сразу запретили проводить первый гей-парад
13:33, сегодня37
ВТБ в Татарстане нарастил кредитование предприятий более чем на 70%
13:04, сегодня
"Сантехника-Онлайн" расширяет зону доставки
В Казани вновь расширяют зону платных парковок
13:02, сегодня10
В Нижнекамске ищут свидетелей ДТП, где водитель Mercedes насмерть сбил мальчика
11:41, сегодня14
В Татарстане выявили нарушения противопожарной безопасности в 900 ТЦ
11:26, сегодня4
В Казани на месте снесенного комбината "Здоровье" могут построить торговый центр или сауну
11:25, сегодня19
В Казани осудили на год колонии мужчину, сдавшего в аренду чужую квартиру
10:59, сегодня9
В Казани обворовали квартиру экс-хоккеиста "Ак Барса": под подозрением - его бывшая
10:28, сегодня12
Прокуратура Татарстана начала проверки из-за увеличения числа ДТП с автобусами
10:12, сегодня13
На спасение художественного училища в Казани потратят около 140 млн рублей
09:59, сегодня2
В Челнах растянули тент, чтобы спасти девушку, которая пыталась покончить с собой
09:39, сегодня6
В Казани сегодня представят новый стратегический бомбардировщик
09:33, сегодня7
Контакт-центр ВТБ удвоил объемы продаж кредитных продуктов
09:03, сегодня
Пенсионерка из Казани доехала на мопеде до Байкала
09:02, сегодня8
Юрист активистов против мусоросжигательного завода: «Кабмин нарушает закон»
07:00, сегодня30
Сегодня в Казани ожидается дождь и +27 градусов
06:19, сегодня2
Казань сегодня: электробусы, часы за 1,5 млн и мать, которая измывались над детьми
19:58, 15.08.20182
В Челнах суд постановил снести «колесо обозрения»
17:58, 15.08.201815
В Татарстане скончался старейший ветеран Великой Отечественной войны
17:46, 15.08.201820
В Казани разыскиваются подозреваемые, заработавшие на декретницах 70 млн рублей
17:29, 15.08.20189
В Казани по маршрутам пустили электробус
16:53, 15.08.201835
"Желающих мало": в Татарстане уменьшилось число покупателей баранов на Курбан-Байрам
16:25, 15.08.201836
Путин призвал возродить программу сохранения национальных языков России
16:09, 15.08.201856
В Нижнекамске прорыв дамбы может нанести ущерб в 18 млрд рублей
16:06, 15.08.201814
Синоптики вновь предупредили казанцев о надвигающейся грозе
15:43, 15.08.201810
Кредитный портфель ВТБ по льготным программам для МСБ превысил 90 млрд рублей
14:58, 15.08.2018
В Казани задержали сотрудника МВД, продававшего через соцсети информацию по номерам
14:47, 15.08.201817
В соцсетях заметили часы главы исполкома Казани за 1,5 млн рублей. В мэрии это опровергли
14:18, 15.08.201832
В Челнах на набережной провалился асфальт
14:15, 15.08.20189
Дело об убийстве девочки в Татарстане: задержана приемная мать, она измывалась над детьми
13:32, 15.08.201815
Улицу Даурскую в Казани частично закрыли до 30 сентября
12:51, 15.08.20182
ПСО «Казань» отстранили от строительства двух домов в «Салават Купере»
12:03, 15.08.201823
В казанском магазине нашли вредителя из Калифорнии
11:48, 15.08.201813
Под Казанью женщина надела на голову пакет и утонула
11:12, 15.08.201817
Аналитики «МегаФона» назвали самые популярные места отдыха у абонентов
10:51, 15.08.20183
В Казани пенсионеру грозит 20 лет колонии за двойное убийство из-за спора о парковке
10:50, 15.08.201823
В Казани на улице Космонавтов водитель "Лады" снес фонарный столб
10:15, 15.08.20184
В Казани пройдет новый митинг против повышения пенсионного возраста‍
09:57, 15.08.201820
Trade-in от «МегаФона» теперь распространяется и на разбитые iPhone
09:26, 15.08.20183
В Казани осудили замначальника отдела полиции, который "подсел" на марихуану
09:25, 15.08.201815
ВТБ Капитал признан лучшим консультантом среди инвестиционных банков в России
09:18, 15.08.2018
Верховный суд РТ: митинг, за который наказали активисток против МСЗ, был законен
08:59, 15.08.201822
"Казань больше Парижа в 5 раз". Восемь фактов о столице РТ которые вы, возможно, не знали
06:57, 15.08.201824
Сегодня в Казани ожидается +25 градусов
06:16, 15.08.20182
Казань 10 лет назад: взрыв дома, теракты на день республики и смерть мальчика в аквапарке
20:00, 14.08.201812
Казань сегодня: генконсульство Китая, карантин по птичьему гриппу и рождение в аквапарке
19:58, 14.08.20183
Следком РТ начал проверять информацию об избиении подростка сотрудниками ГИБДД Нижнекамска
19:07, 14.08.201815
Неадекватный челнинец напал на сотрудницу банка
18:04, 14.08.201812
Незрячие велосипедисты о езде по казанским дорогам на скорости 65 км/час и поиске любимой
16:55, 14.08.201810
Генконсульство Китая в Казани откроется в новом здании 22 августа‍
16:40, 14.08.20184
В России поездки на BlaBlaCar собираются обложить налогом
16:12, 14.08.201828
В Зеленодольске скончалась трехмесячная девочка
15:49, 14.08.20184
В Татарстане собираются снять карантин по птичьему гриппу
15:27, 14.08.201812
В Казани жена остановленного водителя до крови искусала инспектора ГИБДД
14:59, 14.08.201831
На долгую память
14:44, 27.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017

В Казани представили первый обновленный стратегический бомбардировщик

В Казани представили первый обновленный стратегический бомбардировщик
16+
Фото: kzn.ru
Вскоре начнется испытания самолета

Сегодня в Казани на местном авиационном заводе имени Горбунова презентовали модернизированный ракетоносец-бомбардировщик "Ту-22М3М", в церемонии принимал участие президент РТ Рустам Минниханов.

Первый полет новой машины должен состояться в сентябре текущего года после испытаний. Планируется, что до уровня Ту-22М3М будут модернизированы 30 самолетов российских ВКС.

Эти бомбардировщики предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Также могут быть носителями ядерного оружия.

Самолет способен развивать максимальную скорость до 2,3 тыс. км/ч, он снабжен новой авионикой, что расширяет его полетные и боевые возможности. 

N. Vildanov, 16.08.2018, 13:44
Тэги: Производство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин16 августа 2018, 14:31
Кросавчег =-D
0
1
Согласны с автором?
казанец16 августа 2018, 14:47
опять бомбить собрались, когда для благо народа будет
1
2
Согласны с автором?
Горожанин16 августа 2018, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
опять бомбить собрались, когда для благо народа будет
Развернуть
вот этим и бомбят благо народа.
все для фронта - все для победы (В Сирии)
1
1
Согласны с автором?
Горожанин16 августа 2018, 15:22
Нада валить из рашки - здесь карупция !
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Нужно ли повышать пенсионный возраст?

До окончания голосования осталось:
Да, нужно!Можно повысить на 1-2-3 года, но не болееНет, надо оставить все, как есть
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 6
Голосовать
Голосов: 186
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
E-mail главного редактора (сотрудничество): j.potekhina@prokazan.ru
Предложить свою новостьНаш партнер
Редакция газеты «Город» +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7-987-401-71-27, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7-937-288-93-93, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru