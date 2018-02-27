В Челнах суд постановил снести «колесо обозрения»

Сегодня набережночелнинский городской суд признал «колесо обозрение», которое находится в парке Победы, самовольной постройкой и обязал собственника снести аттракцион.

Как рассказали в пресс-службе суда, прокуратура в ходе проверки выявила ряд нарушений. Они касались выделения земельного участка под аттракцион, а также разрешения на строительство и на введение объекта в эксплуатацию.

Так, согласно экспертному заключению, строить на этом участке аттракцион было запрещено. Таким образом, суд постановил собственника снести колесо и привести территорию в первоначальное состояние.

Напомним, данные нарушения также стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении директора МУП «ДИАС» Искандера Ахметова. По материалам дела, земля под аттракционом принадлежит муниципалитету, а МУПу была предоставлена в бессрочное пользование. В свою очередь Ахметов, без одобрения исполкома, взял и передал участок ООО «Колесо обозрения», что является нарушением закона, пишет «Бизнес Онлайн».