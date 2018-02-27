«Желающих мало»: в Татарстане уменьшилось число покупателей баранов на Курбан-Байрам

В Казани в прошлом требовалось около 10 тысяч жертвенных животных, а три года назад - уже 5 тысяч.

В Татарстане в последние годы снижается число людей, желающих покупать жертвенных животных на Курбан-Байрам, рассказал сегодня на пресс-конференции заммуфтия РТ по работе с территориями Мансур Джалялетдинов.

- Уменьшилось и количество мечетей, и количество желающих (покупать их). Чем это объяснить, не знаю. Может кризис, может люди считают, что это не очень важно, а может объем частных барашков увеличился. Проблем с жертвенными животными сегодня в РТ нет — их много, желающих мало, - заметил заммуфтия

В Казани в прошлом требовалось около 10 тысяч жертвенных животных, а три года назад - уже 5 тысяч.

Основными поставщиками животных в Татарстан являются Оренбургская, Волгоградская, Астраханская области и Калмыкия. Однако уже в будущем году в республике планируют использовать для этих целей только своих баранов.

Напомним, Курбан-байрам, который в 2018 году в Татарстане верующие отметят 21 августа, является нерабочим праздничным днем. Забой жертвенных животных стартует после праздничного намаза и продлится три дня в специально отведенных местах — в 17 мечетях Казани, а также в забойном комплексе по Мамадышскому тракту, 40.