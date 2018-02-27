В соцсетях заметили часы главы исполкома Казани за 1,5 млн рублей. В мэрии это опровергли

Пользователи соцсетей заметили часы на руке главы исполкома Дениса Калинкина, якобы, это часы марки Breguet Marine Rose gold за 1,5 млн рублей. Однако в мэрии Казани эту информацию опровергли.

- На протяжении многих лет Д. Калинкин носит спортивные часы марки Garmin, - цитирует "Татар Информ" сообщение мэрии.

В Сети можно обнаружить, что стоимость этих часов составляет от 10 до 100 тысяч рублей.

Отмечается, что СМИ, изначально опубликовавшее фото с часами, после убрало его с сайта.

В этом году Денис Калинкин отчитался о доходе в 3,7 млн рублей, почти не изменившемся с 2016 года. В собственности у Калинкина дом на 176,6 кв. м, квартира на 123 кв. м (записана на несовершеннолетнего ребенка). В гараже — мотоциклы Triumph Speed Triple R AB и Harley-Davidson, супруга ездит на Mercedes-Benz.