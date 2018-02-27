В казанском магазине нашли вредителя из Калифорнии

В крупном казанском магазине был обнаружен опасный вредитель растений западный цветочный (калифорнийский) трипс, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Трипс был найден досмотра хризантем импортного происхождения в горшках, которые привезли в столицу Татарстана из Москвы, после была проведена экспертиза, подтвердившая наличие вредителя.

Россельхознадзор РТ предписал магазину уничтожить 12 горшечных зараженных растений, они были сожжены.

Калифорнийский цветочный трипс — один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов. Наносит вред, повреждая декоративные и цветочные растения, а также снижает урожайность фруктовых, овощных и некоторых других культур.