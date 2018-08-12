Неадекватный челнинец напал на сотрудницу банка

В Набережных Челнах в одном из отделений банка неадекватный мужчина напал на сотрудницу учреждения. Видео этого инцидента появилось в соцсетях.

Нападение произошло на проспекте Мира в доме №24б. Сначала мужчина кричал, а потом и вовсе набросился на одну из сотрудниц банка. Девушка успела нажать тревожную кнопку.

По вызову прибыли сотрудники ЧОПа, которые оттащили дебошира от девушки и повалили на пол. После этого они надели на него наручники и вызвали полицию. Челнинца задержали. В настоящее время выясняются все обстоятельства.