В Татарстане собираются снять карантин по птичьему гриппу

Его ввели около месяца назад

В Татарстане, вероятно, снимут карантин по птичьему гриппу, рассказал на брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.

После объявления карантина по гриппу птиц новых случаев заболевания зафиксировано не было.

- Поэтому на этой неделе карантин будет снят, - заметил чиновник.

Напомним, в Татарстане в пяти районах в середине июля были обнаружены инфицированные птичьим гриппом курицы, после этого был введен карантин. Вероятный источник инфекции - курицы, завезенные из Чувашии. Мертвая птица сожжена, в частных хозяйствах, где обнаружена инфекция, уничтожена вся домашняя птица, места содержания больных птиц продезинфицированы.