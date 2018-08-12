В Казани рабочий крупного завода пострадал, попытавшись сжечь свой дом

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Казани накануне утром 53-летний рабочий крупного завода попытался сжечь свой дом, в итоге он попал в больницу с многочисленными ожогами. Информацию ГУ МЧС России по РТ подтвердил источник ProKazan.ru.

Около 8:15 мужчина решил поджечь свой дом на улице Пожарская, для этого он облил все внутри бензином.

- Дом загорелся, соседи вызвали пожарных. Соседи также рассказали спасателям, что, увидев дым, они вскрыли входную дверь с помощью инструментов и вытащили на улицу хозяина дома, - сообщили ProKazan.ru.

Медики доставили пострадавшего в РКБ. У мужчины диагностировали ожоги 1-й и 2-й степени 25 процентов тела.

По неофициальным данным, причина ЧП - проблемы в семье мужчины.