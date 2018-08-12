В аэропорту Казани парень сделал предложение девушке по громкой связи. Хлопали все!

Казанец задал свой главный вопрос: "Ты выйдешь за меня?"

На прошлой неделе посетители казанского аэропорта стали свидетелями красивого предложения руки и сердца. Казанец Михаил Костычев попросил руку своей девушки, только что вернувшейся из Турции.

- Можно сказать, что все получилось спонтанно, - рассказал ProKazan.ru Михаил Костычев. - Сначала думал сделать это классически, в ресторане. Но потом вдруг понял: а зачем тянуть? Она возвращалась из отпуска, и я решил не терять возможности.

Михаил обзвонил друзей, которые тут же поддержали идею, договорился с сотрудниками аэропорта. Когда самолет приземлился, и будущая невеста направлялась за багажом, в здании включилась запись голоса Михаила: он просил Анастасию выйти за него замуж.

- Запись включали два раза. Она сначала услышала свое имя, мой голос… И только потом поняла, что речь о ней. Люди начали ее пропускать без очереди. Она вышла заплаканная. В это время я уже стоял с цветами и кольцом. Увидел ее, встал на колено. Так она и сказала “да”.

Уже на улице пару встречали друзья с поздравлениями, бенгальскими огнями и лепестками роз. Девушка делилась впечатлениями с подругами.