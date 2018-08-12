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В аэропорту Казани парень сделал предложение девушке по громкой связи. Хлопали все!

В аэропорту Казани парень сделал предложение девушке по громкой связи. Хлопали все!
16+
Фото: предоставлено Михаилом Костычевым
Казанец задал свой главный вопрос: "Ты выйдешь за меня?"

На прошлой неделе посетители казанского аэропорта стали свидетелями красивого предложения руки и сердца. Казанец Михаил Костычев попросил руку своей девушки, только что вернувшейся из Турции.

- Можно сказать, что все получилось спонтанно, - рассказал ProKazan.ru Михаил Костычев. - Сначала думал сделать это классически, в ресторане. Но потом вдруг понял: а зачем тянуть? Она возвращалась из отпуска, и я решил не терять возможности.

Михаил обзвонил друзей, которые тут же поддержали идею, договорился с сотрудниками аэропорта. Когда самолет приземлился, и будущая невеста направлялась за багажом, в здании включилась запись голоса Михаила: он просил Анастасию выйти за него замуж.

- Запись включали два раза. Она сначала услышала свое имя, мой голос… И только потом поняла, что речь о ней. Люди начали ее пропускать без очереди. Она вышла заплаканная. В это время я уже стоял с цветами и кольцом. Увидел ее, встал на колено. Так она и сказала “да”.

Уже на улице пару встречали друзья с поздравлениями, бенгальскими огнями и лепестками роз. Девушка делилась впечатлениями с подругами.

 

Ольга Плешкова, 14.08.2018, 11:15
Тэги: Отношения
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Комментарии

Ага14 августа 2018, 11:27
Ну и нормально в Турции натрахалась а дома лох с букетом))))))))
Лучший комментарий
9
31
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Горожанин14 августа 2018, 11:27
Работа нам пох%й, нам ум не товарищ, Да здравствует хлопанье влажных влагалищ!
3
15
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Картман14 августа 2018, 11:33
:-D
3
11
Согласны с автором?
Горожанин14 августа 2018, 11:36
За баки всё можно, но родит то она ему турчонка!
3
8
Согласны с автором?
Горожанин14 августа 2018, 11:40
Оригинально. Молодец!
9
2
Согласны с автором?
горожанин14 августа 2018, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
Ну и нормально в Турции натрахалась а дома лох с букетом))))))))
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по фото видно, она из турции с пузом прилетела
2
7
Согласны с автором?
Горожанин14 августа 2018, 11:42
В ответ на комментарий пользователя
Ну и нормально в Турции натрахалась а дома лох с букетом))))))))
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Вам лишь бы обосрать все. Что за люди!
8
5
Согласны с автором?
Горожанин14 августа 2018, 11:45
Зачем нужна ПОКАЗУХА ????? ПИАР и ШОУ в личной жизни удачи и счастья не приносят ! Дед
6
5
Согласны с автором?
114 августа 2018, 11:50
Там ваще треш для одиноких девушек в турции. к венерологу сходите прежде чем брак оформлять
1
9
Согласны с автором?
Горожанин14 августа 2018, 12:05
Невеста летает в отпуск одна без жениха...хм, действительно странно. И к тому же, сотрудники аэропорта имеют ли право участвовать в балагане, включая громкую связь?
2
4
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Горожанин14 августа 2018, 12:10
через 2-3 года лох потеряет 50% своего имущества и получит подарок на 18 лет в виде алиментов, а телка будет жить с другим.
1
4
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Горожанин14 августа 2018, 12:14
В ответ на комментарий пользователя
через 2-3 года лох потеряет 50% своего имущества и получит подарок на 18 лет в виде алиментов, а телка будет жить с другим.
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До нового года потом разбегутся
0
3
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Ж14 августа 2018, 12:16
Плешка любит такой анальный изврат, то шерстнев у нее завидный жених , то этот онанизм
0
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Лиза14 августа 2018, 12:18
Очень красиво и романтично ! Мне бы так...
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