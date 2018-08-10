Муж женщины, родившей в казанском аквапарке: «Забежал в женскую раздевалку и увидел сына»

Рамиль Ахмадеев рассказал, как пришел в развлекательный центр с одним ребенком, а ушел с двумя

Супруги Рамиль и Диана Ахмадеевы пришли в казанский аквапарк с одним ребенком, а покинули - с двумя. У женщины, находившейся на 9 месяце беременности, во время купания начались схватки и через несколько минут она родила мальчика.

В семье Ахмадеевых ждали сына. В женской консультации успокоили - роды ожидаются через пару недель, поэтому Диана может вести обычный образ жизни. Рамиль решил устроить ей и дочери сюрприз и повез всех в казанский аквапарк.

- Мы провели там несколько часов, когда Диана пожаловалась на боли в животе, - рассказывает Рамиль. - Поняли, что нужно собираться домой. Я пошел в мужскую раздевалку, жена с дочкой в женскую. А через минуту она звонит и кричит в трубку "У меня воды отошли! Рожаю!".

Рамиль бросился в женскую раздевалку, а там уже врач аквапарка Максим Ризаев и девушка-инструктор Настя Никитина приняли роды.

- Мне буквально двух секунд не хватило, чтобы застать этот важный для нас обоих момент, - смеется Рамиль. - Через несколько минут приехали врачи "скорой", которые успокоили, что с малышом все хорошо и забрали их в РКБ.

Мальчик родился с весом 2850 граммов. Имя ему родители подобрали заранее - Азамат, что переводится как "могучий".

- Учитывая, что родился он в экстремальных условиях, имя очень подходящее, - говорят родители.

Руководство аквапарка подарило зеленодольцам пожизненный абонемент. Теперь они могут ходить сюда каждый день и совершенно бесплатно.

- О рождении третьего ребенка пока не думали, но если жена будет опять в положении, то рисковать больше не будем, - говорит отец семейства.