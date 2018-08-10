Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Курс доллара на открытие торгов Московской биржи превысил 68 руб., свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 18 апреля 2016 года.

По данным на 10:15 мск, $1 стоил 68,27 руб. Стоимость американской валюты доходила до 68,66 руб., что на 94 коп. выше курса на момент закрытия торгов в пятницу.​

Курс евро на открытие биржи вырос на 90 коп. и составил 78,15 руб. В прошлый раз европейская валюта была выше 78 руб. 11 апреля.

10 августа курс доллара превысил отметку 67 руб. — в последний раз по такой цене он торговался на Мосбирже в августе 2016 года.

Рубль начал падать начиная с 8 августа на фоне сообщений о новых санкциях США. Тогда курс доллара к рублю достиг максимума с апреля, превысив на пике 65 руб.