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Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года

Доллар превысил 68 рублей впервые с апреля 2016 года
16+
Фото: pixabay.com

Курс доллара на открытие торгов Московской биржи превысил 68 руб., свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 18 апреля 2016 года.

По данным на 10:15 мск, $1 стоил 68,27 руб. Стоимость американской валюты доходила до 68,66 руб., что на 94 коп. выше курса на момент закрытия торгов в пятницу.​

Курс евро на открытие биржи вырос на 90 коп. и составил 78,15 руб. В прошлый раз европейская валюта была выше 78 руб. 11 апреля.

10 августа курс доллара превысил отметку 67 руб. — в последний раз по такой цене он торговался на Мосбирже в августе 2016 года.

Рубль начал падать начиная с 8 августа на фоне сообщений о новых санкциях США. Тогда курс доллара к рублю достиг максимума с апреля, превысив на пике 65 руб.

N. Vildanov, 13.08.2018, 13:01

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Комментарии

Горожанин13 августа 2018, 13:09
Ура!!! Даеж 70! Ура, товарищи!
4
0
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Горожанин13 августа 2018, 13:10
Все свободны, все отменяется, топайте до хаузы.
3
1
Согласны с автором?
Горожанин13 августа 2018, 13:14
врут. он 69.20 пробивал в 8.30-8.45 утра.
вот смотрите
https://www.profinance.ru/charts/2017-0526/728x90/?s=29&t=USD/RUB
1
6
Согласны с автором?
Горожанин13 августа 2018, 13:16
В ответ на комментарий пользователя
врут. он 69.20 пробивал в 8.30-8.45 утра.
вот смотрите
https://www.profinance.ru/charts/2017-0526/728x90/?s=29&t=USD/RUB
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типа так?
0
7
Согласны с автором?
Картман13 августа 2018, 13:16
ващепох

тут похлеще дела наклевываются.... B-|

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил отмену государственных пенсий

Об этом он сказал на встрече с жителями Саратова.

Вопрос существования государственных пенсий стоит из-за дефицитного бюджета, передает слова Володина агентство FreeNews-Volga. Так спикер Госдумы ответил на вопрос жительницы Саратова, которая сказала, что у нее очень маленькая пенсия, а из-за реформы она и ее внуки могут не дожить.
Володин, как отмечается, в ответ попытался отшутиться, а затем, когда вопрос повторился, сказал, что пенсионная система уже сейчас имеет дефицит, который заполняется также из дефицитного бюджета
1
3
Согласны с автором?
Горожанин13 августа 2018, 13:21
В ответ на комментарий пользователя
ващепох

тут похлеще дела наклевываются.... B-|

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил отмену государственных пенсий

Об этом он сказал на встрече с жителями Саратова.

Вопрос существования государственных пенсий стоит из-за дефицитного бюджета, передает слова Володина агентство FreeNews-Volga. Так спикер Госдумы ответил на вопрос жительницы Саратова, которая сказала, что у нее очень маленькая пенсия, а из-за реформы она и ее внуки могут не дожить.
Володин, как отмечается, в ответ попытался отшутиться, а затем, когда вопрос повторился, сказал, что пенсионная система уже сейчас имеет дефицит, который заполняется также из дефицитного бюджета
Развернуть
"Денег нет - но вы держитесь"
(С) ДАМ
2
0
Согласны с автором?
Горожанин13 августа 2018, 13:21
В ответ на комментарий пользователя
ващепох

тут похлеще дела наклевываются.... B-|

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил отмену государственных пенсий

Об этом он сказал на встрече с жителями Саратова.

Вопрос существования государственных пенсий стоит из-за дефицитного бюджета, передает слова Володина агентство FreeNews-Volga. Так спикер Госдумы ответил на вопрос жительницы Саратова, которая сказала, что у нее очень маленькая пенсия, а из-за реформы она и ее внуки могут не дожить.
Володин, как отмечается, в ответ попытался отшутиться, а затем, когда вопрос повторился, сказал, что пенсионная система уже сейчас имеет дефицит, который заполняется также из дефицитного бюджета
Развернуть
Твоя пенсия в баллах, да в рублях трухлявых будет, и до нее все равно не дожить, так что ее фактически уже нет. Забудь.
2
4
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Картман13 августа 2018, 13:23
на днях, по сообщению РИА Новости, в Свердловской области суд разрешил депутату Гаффнеру, который призывал россиян меньше есть в кризис, не возвращать деньги Россельхозбанку - 159 млн. руб.
0
4
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Горожанин13 августа 2018, 13:25
В ответ на комментарий пользователя
ващепох

тут похлеще дела наклевываются.... B-|

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил отмену государственных пенсий

Об этом он сказал на встрече с жителями Саратова.

Вопрос существования государственных пенсий стоит из-за дефицитного бюджета, передает слова Володина агентство FreeNews-Volga. Так спикер Госдумы ответил на вопрос жительницы Саратова, которая сказала, что у нее очень маленькая пенсия, а из-за реформы она и ее внуки могут не дожить.
Володин, как отмечается, в ответ попытался отшутиться, а затем, когда вопрос повторился, сказал, что пенсионная система уже сейчас имеет дефицит, который заполняется также из дефицитного бюджета
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скоро осень...они так настойчиво хотят повторить предыдущую осень определенного года, всеми своими законами и поступками?
0
0
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Горожанин13 августа 2018, 13:27
В ответ на комментарий пользователя
на днях, по сообщению РИА Новости, в Свердловской области суд разрешил депутату Гаффнеру, который призывал россиян меньше есть в кризис, не возвращать деньги Россельхозбанку - 159 млн. руб.
Развернуть
Потому что в суде - такие гафнеры .
0
0
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Горожанин13 августа 2018, 13:30
В ответ на комментарий пользователя
типа так?
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Не так. Российская финансовая система работает так, что рубли считаются обеспеченными настолько, сколько зашло нефтедолларов в страну. Все привязано изначально и отвязаться невозможно, кто бы что бы не трещал.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин13 августа 2018, 13:31
В ответ на комментарий пользователя
ващепох

тут похлеще дела наклевываются.... B-|

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил отмену государственных пенсий

Об этом он сказал на встрече с жителями Саратова.

Вопрос существования государственных пенсий стоит из-за дефицитного бюджета, передает слова Володина агентство FreeNews-Volga. Так спикер Госдумы ответил на вопрос жительницы Саратова, которая сказала, что у нее очень маленькая пенсия, а из-за реформы она и ее внуки могут не дожить.
Володин, как отмечается, в ответ попытался отшутиться, а затем, когда вопрос повторился, сказал, что пенсионная система уже сейчас имеет дефицит, который заполняется также из дефицитного бюджета
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он чей холоп будет? пральна, Володин
0
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Супер наблюдатель за луной13 августа 2018, 13:44
Погнали дальше,следующая остановка 70
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Горожанин13 августа 2018, 13:47
В ответ на комментарий пользователя
типа так?
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Работает станок, печатает тyxлые бумажки, тебе предлагается за них работать, даром, волантерить.
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Анвар13 августа 2018, 13:51
пох... ВООБЩЕ.
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Горожанин13 августа 2018, 14:03
В ответ на комментарий пользователя
типа так?
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Просто есть люди, которые оттягивают эти бумажки миллиардами и триллионами, быстренько перегоняют в оффшоры, в валюту, пока все эти расходы не скорректировались на рублевую массу и все у них прекрасно, а твои может быть какие-то 100тыс накоплений в сбере превращаются в мусор, на которые ничего толком уже не купишь. Таким образом происходит хищение твоих денег, соответственно труда и времени.
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Горожанин13 августа 2018, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
типа так?
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Кстати, послушай высказывания Германа Грефа о тебе в ютюбе, по-моему это забавно.
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Юлия Полунина13 августа 2018, 14:10
Здесь вот чaсто нoют в комментax, что денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы...
Зарабатывать 10-15 тыcяч в дeнь можно легко, сoвеpшeннo без oпытa, надо только мeста знать.
Если кому интeреснo, вот сайт http://infopartner24.club/tds/80208
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