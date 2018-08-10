В Казани задержали водителя «Лады», наклеившего на авто объявление «Заказные убийства»

В ходе проверки выяснилось, что у мужчины есть компания, которая занимается мором тараканов и клопов

В Казани задержали водителя "Лады" с провокационной надписью на стекле авто - "Заказные убийства, рэкет, мошенничество", сообщает "Бизнес Online".

Автомобиль был замечен на прошлой неделе, в ходе проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что у водителя есть есть компания, которая занимается мором тараканов и клопов, подобным образом он решил прорекламировать его.

Уже в ходе допроса водитель признался, что сделал объявление ради шутки, ему пришлось снять объявление.