В Казани мужчина решил сбежать из больницы через крышу, упал и снова попал в больницу

Инцидент произошел сегодня около 9.20 утра на улице Максимова. Как сообщил порталу ProKazan.ru народный корреспондент, пациент городской больницы №11 решил сбежать домой... через крышу. Мужчина поднялся наверх, но не удержал равновесия и упал вниз.

- Мужики вышли курить и услышали звук, будто кто-то упал, - рассказывает народный корреспондент. - Оказалось, что пациент вылез из окна на крышу и упал на ограждение, повредив крышу.

По злой иронии судьбы, пациента, пытавшегося сбежать из больницы, отвезли в больницу. Правда, в другую - в Городскую клиническую больницу №7. Сбежать из нее уже не получится.