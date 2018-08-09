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В Татарстане три иранца, рассказав, что не разбираются в рублях, украли 68 тысяч рублей

В Татарстане три иранца, рассказав, что не разбираются в рублях, украли 68 тысяч рублей
16+

В Татарстане задержали трех граждан Ирана 34, 50 и 55 лет, которые обманули продавщицу магазина и 28-летнего казанца, украв у них 68 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В Елабуге подозреваемые зашли в магазин сотовой компании, где попросили продавщицу помочь разобраться в российских рублях.

- Отвлекая девушку разговорами, один из них взял из кассы пачки денег достоинством в одну и пять тысяч рублей. Рассмотрев купюры, он сделал вид, что вернул их на место. Однако в конце рабочей смены сотрудницей магазина была выявлена недостача в сумме 20 тысяч рублей, - сообщили в МВД.

Пострадавшая обратилась в полицию.

В Пестрецах подозреваемые похитили 48 тысяч рублей у казанца, к которому они также обратились, попросив его разобраться в деньгах.

-  Подозреваемые под видом того, что рассматривают купюры, завладели 48 тысячами рублей: пересчитав деньги, молодой человек обнаружил нехватку и незамедлительно обратился в полицию, - рассказали в полиции.

Было возбуждено дело по статье "Кража", выяснилось, что подозреваемые ездили на автомобиле, арендованном в Москве. Их задержали, сейчас проверяется версия, что они могут быть причастными к другим похожим преступлениям.

N. Vildanov, 10.08.2018, 16:57
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин10 августа 2018, 17:50
Не знают наши бумажки за рубежом!!!
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