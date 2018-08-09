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В Татарстане из Противоракового фонда украли сотни тысяч рублей

В Татарстане из Противоракового фонда украли сотни тысяч рублей
16+
Фото: архив ProKazan.ru

В Татарстане завели дело после хищения денег из Противоракового фонда республики, сообщили сегодня в Следственном комитете.

В 2016 году Республиканский клинический онкологический диспансер учредил Противораковый фонд
Республики Татарстан, но прямой необходимости в его создании не было, так как с 1997 года уже существовал Общественный антираковый фонд РТ, преследовавший те же цели. По версии следователей, это лишь приводило к распылению денег.

В 2017 и 2018 году деньги из Противоракового фонда направили на проведение конференций организациям, во главе которых находились руководители самого фонда. На базе диспансера были проведены три курса по хирургии молочной железы.

-  Согласно сведениям о движении денежных средств на расчетном счете ПФ РТ по основаниям "целевой безвозмездный взнос на проведение конференции" перечислено 760 тыс рублей. При этом на расчетные счета
коммерческих организаций была перечислена только половина суммы, - сообщили в СК.

Было возбуждено дело по статьям "мошенничество" и "превышение служебных полномочий". Ведется поиск подозреваемых.

N. Vildanov, 10.08.2018, 15:57
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин10 августа 2018, 16:37
Сами же украли.Среди своих и надо искать
0
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Горожанин10 августа 2018, 17:51
Сабитов камиль минахметович.рок,вчара у себя обноружили.
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