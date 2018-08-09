В Казани завтра можно будет увидеть солнечное затмение

Оно продлится около часа

В Казани завтра, 11 августа, можно будет увидеть частичное солнечное затмение, об этом говорится в календаре астрономических явлений

Во время частичного солнечного затмения 11 августа Луна пройдет между Землей и Солнцем, отбросив тень на планету.

В Казани затмение начнется в 9:21:37, в 9:51:37 достигнет максимальной фазы (10 процентов), а в 10:21:10 оно закончится.

Советы при наблюдении за солнечным затмением



Прежде чем приступить к наблюдениям, нужно твердо запомнить, что вне затмения или при частных фазах затмения смотреть на Солнце без защиты глаз темными светофильтрами категорически запрещено. Это предупреждение особо относится к наблюдениям Солнца в оптические инструменты, так как пренебрежение им вызовет мгновенное и неизлечимое повреждение глаз.



Стандартные или полароидные солнечные очки не являются светофильтрами. Они могут способствовать в некоторой степени расслаблению глаз при нахождении на улице в яркий солнечный день, но их категорически нельзя использовать для наблюдения за солнцем. Итак, не стоит применять солнечные очки, даже скрещенные поляроиды для наблюдения за Солнцем во время частичных фаз затмения. Они плохо или совсем не защищают глаза.



Чтобы следить за затмением, лучше всего использовать специальные солнцезащитные очки, закопченное стекло, светофильтры для фотокамер или даже маску сварщика.