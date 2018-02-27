В Челнах под грузовым поездом рухнул мост

В челнинском поселке ЗЯБ под проходящим грузовым поездом рухнул мост. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло сегодня через реку Челнинка. Предположительно, мост рухнул из-за того, что его опоры подмыли ливни. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время камская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.