Челны вновь затопило после сильного дождя: машина ушла под воду

После сильного ночного ливня Набережные Челны вновь затопило. Сегодня утром работники предприятий промзоны не смогли вовремя добраться до работы. А участок в районе БСИ оказался сильно затоплен. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

На кадрах видно, что одна из машин почти полностью ушла под воду. С самого утра на этом проблемном участке уже дежурит автомобиль пожарной охраны, рабочие откачивают воду.

- Водитель не пострадал, пассажиров в атомобиле не было. Спасатели извлекли машину и передали хозяину, - рассказали в МЧС.

В настоящее время на месте работает МУП ПАД, выставлены посты ГИБДД с двух сторон, угрозы жизни населения нет, добавили в МЧС.

Напомним, ранее местные жители в соцсетях также поделись снимками потопа, где ливневки вновь не справились с дождевым потоком.